Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Что известно о взрывах в Измаиле?
В Одесской области воздушная тревога началась еще в 23:32. Опасность звучала для разных районов. Больше всего дронов на этот раз двигалось на Измаил.
В городе взрывы раздались примерно в 00:04. Повторные взрывы прозвучали через две минуты.
Воздушные Силы в то же время предупредили, что группа БПЛА движется на город.
БпЛА из акватории Черного моря курсом на Измаильский район Одесской области,
– сообщали военные.
Отбой в Одесской области объявили в 00:18. Сейчас о возможных последствиях атаки местные власти не сообщили.
Если угроза из-за дронов будет объявлена снова, советуем пройти в безопасные места и находиться там до отбоя.
Где еще были взрывы из-за российской атаки?
Враг нанес массированный удар по Харькову вечером 23 ноября. Из-за этого в Шевченковском районе БпЛА произошли разрушения, дроны попали в частный дом. Известно, что уже четыре человека погибли, а по меньшей мере 10 пострадали. Травмы получили в частности двое детей – 12-летнего мальчика ранило стеклом, а 11-летняя девочка получила сильный стресс.
Вечером БПЛА попали по инфраструктуре Павлограда. После этого в городе пропал свет.
С вечера 22 ноября и в течение ночи россияне атаковали Арциз в Одесской области. Город был под обстрелом дронов. Мониторы писали, что по меньшей мере 11 "Шахедов" двигались в сторону города.