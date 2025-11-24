Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в Измаиле?

В Одесской области воздушная тревога началась еще в 23:32. Опасность звучала для разных районов. Больше всего дронов на этот раз двигалось на Измаил.

В городе взрывы раздались примерно в 00:04. Повторные взрывы прозвучали через две минуты.

Воздушные Силы в то же время предупредили, что группа БПЛА движется на город.

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Измаильский район Одесской области,

– сообщали военные.

Отбой в Одесской области объявили в 00:18. Сейчас о возможных последствиях атаки местные власти не сообщили.

Если угроза из-за дронов будет объявлена снова, советуем пройти в безопасные места и находиться там до отбоя.

Где еще были взрывы из-за российской атаки?