Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про вибухи в Ізмаїлі?
В Одеській області повітряна тривога почалася ще о 23:32. Небезпека лунала для різних районів. Найбільше дронів цього разу рухалося на Ізмаїл.
У місті вибухи пролунали приблизно о 00:04. Повторні вибухи пролунали за дві хвилини.
Повітряні Сили водночас попередили, що група БпЛА рухається на місто.
БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Ізмаїльський район Одещини,
– повідомляли військові.
Відбій на Одещини оголосили о 00:18. Наразі про можливі наслідки атаки місцева влада не повідомила.
Якщо загроза через дрони буде оголошена знову, радимо пройти в безпечні місця й перебувати там до відбою.
Де ще були вибухи через російську атаку?
Ворог завдав масованого удару по Харкову ввечері 23 листопада. Через це в У Шевченківському районі БпЛА сталися руйнування, дрони влучили в приватний будинок. Відомо, що вже чотири людини загинули, а щонайменше 10 постраждали. Травми дістали зокрема двоє дітей – 12-річного хлопчика поранило склом, а 11-річна дівчинка зазнала сильного стресу.
Увечері БпЛА влучили по інфраструктурі Павлограда. Після цього в місті зникло світло.
Із вечора 22 листопада та протягом ночі росіяни атакували Арциз на Одещині. Місто було під обстрілом дронів. Монітори писали, що щонайменше 11 "Шахедів" рухалися в бік міста.