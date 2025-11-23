Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Що відомо про атаку на Харків?
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:18 23 листопада. Вона пов'язана із загрозою ударів бойовими дронами.
З 21:29 пролунала серія вибухів у місті. Мер Терехов повідомив, що Росія масовано атакує Харків безпілотниками. Зберігається загроза нових ударів.
Повітряні сили ЗСУ перед цим писали, що кілька груп ворожих БпЛА летіли на регіон з Бєлгородської області.
Які наслідки?
За попередніми даними Харківської ОВА, стався прильот в одному з районів Харкова.
Мер Харкова уточнив, що влучання сталось у приватний будинок у Шевченківському районі міста. Відомо про постраждалих внаслідок удару.
Інформація з'ясовується. Над містом ще фіксують ворожі БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях,
– написав очільник ОВА Синєгубов.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.