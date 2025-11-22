Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.
Яка причина вибухів на Запоріжжі?
Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили о 13:34 22 листопада. Очільник ОВА Федоров повідомив, що регіон під загрозою атаки ворожими ударними безпілотниками.
Вже близько 14:10 в області почули вибухи.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав Іван Федоров.
Наразі немає подробиць щодо наслідків російської атаки. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття.
Наслідки останніх атак на Україну
Уночі 22 листопада Росія вдарила дронами по міжнародному пункту пропуску "Орлівка" на Одещині. Там пошкоджено об'єкти поромної інфраструктури. Через атаку пропускний пункт призупинив роботу.
Увечері 21 листопада під атакою були Суми. Внаслідок обстрілу понівечено нежитлову будівлю, у якій виникла пожежа.
Того ж дня ворожі безпілотники поцілили у Краматорську громаду. У результаті атаки пошкоджено фасади, вікна та покрівлі приватних будинків одного із селищ.