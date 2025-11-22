Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Дивіться також "Шахеди" знову били по Україні: що відомо про масований удар по Одещині й інші наслідки атаки

Яка причина вибухів на Запоріжжі?

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили о 13:34 22 листопада. Очільник ОВА Федоров повідомив, що регіон під загрозою атаки ворожими ударними безпілотниками.

Вже близько 14:10 в області почули вибухи.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав Іван Федоров.

Наразі немає подробиць щодо наслідків російської атаки. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Наслідки останніх атак на Україну