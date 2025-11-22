Через обстріл пропускний пункт на кордоні з Румунією призупинив роботу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.

Дивіться також В Ізмаїльському районі Одещини – вибухи: туди полетіли десятки БпЛА

Які наслідки атаки на "Орлівку"?

Уночі 22 листопада ударні ворожі БпЛА поцілили у міжнародний пропускний пункт "Орлівка", що на кордоні з Румунією. За даними прикордонників, там пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

Через російський обстріл пункт пропуску призупиняє роботу. Наслідки атаки ліквідують.

Обстріл кордону з Румунією / Фото Держмитслужби

Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску,

– йдеться в повідомленні.

Останні атаки Росії на Україну