О 21:23 для Запорізької області оголосили про загрозу пусків керованих авіаційних бомб, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

О 21:22 Повітряні сили повідомили про пуск КАБів на Запоріжжя.

О 22:03 стало відомо про повторний запуск авіабомб на регіон.

О 22:07 військові попередили, що КАБ летить у напрямку міста Запоріжжя.

О 22:10 очільник ОВА Іван Федоров заявив про вибухи в області.

Пізніше Повітряні сили застерегли: КАБ повз Вільнянськ прямує у північному напрямку.

Федоров уточнив, що росіяни атакувають Запорізьку область, зокрема обласний центр. За словами чиновника, вибух чули в одному з районів Запоріжжя. Попередньо, дві людини поранені.

Які наслідки останніх обстрілів України?