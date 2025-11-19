Що відомо про удар по Укрпошті?

Ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошти у Львові, повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Відомо, що працівники не постраждали, проте знищено близько 900 посилок. Через це у компанії терміново запускають процес компенсації вартості посилок клієнтам.

Ігор Смілянський заявив, що відділення планують відновити.

Знищене відділення Укрпошти у Львові / відео з телеграм-каналу Ігоря Смілянського

Нагадаємо, що російський удар цього дня знищив також виробництво Pizza Hot, передає 24 Канал. Російська армія завдала три удари по корпусу підприємства. Тому від завтра, ймовірно, Pizza Hot повністю зупинить роботу.

Що відомо про атаку 19 листопада?