Також 1 балістична ракета була випущена з північного напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Київ24.

Яка ракета влучила по Тернополю?

Росія атакували Тернопіль крилатою ракетою Х-101. Наразі не можна точно сказати, чи був це прицільний удар, чи падіння уламків ракети.

Захід України одночасно атакували дрони, крилаті ракети і 1 балістична ракета, яку випустили з північного напрямку..

Вночі Росія підіймала МіГ-31К, але не запускала ракет. Так само не було пусків зі стратегічної авіації.

Однак вже вранці 19 листопада Росія таки запустила по Україні крилаті ракети "Кинджал".

Що відомо про наслідки удару по Тернополю?