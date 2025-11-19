Про це пише 24 Канал з посиланням на ОВА.

Що відомо про вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі?

У Тернополі 19 листопада після атаки Росії виявили перевищення рівня хлору в повітрі. Так, фіксують перевищення показників в 6 разів.

Містян закликають не виходити з дому та зачинити вікна.

По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних!

– підкреслили там.

Атака по Тернополю: основне