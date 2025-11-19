Що відомо на цей момент, розповідає 24 Канал. Офіційно про наслідки прильоту по місту розповів очільник Тернополя Сергій Надал.

Що відомо про російську атаку на Тернопіль?

Рано вранці 19 листопада російська армія вдарила ракетами та дронами по Тернополю. Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура. Одна з багатоповерхівок пошкоджена суттєво – там знищена верхня частина. Попередньо відомо, що постраждали жителі.

Повітряна загроза для міста з'явилася ще о 02:24. Тривалий час дрони літали в межах області. Близько 06:30 в Тернополі пролунали гучні вибухи. По цілях працювала ППО, однак ворожа зброя влучила в будинок.

На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом,

– повідомив міський голова.

У Тернополі триває рятувальна операція: дивіться відео

Пізніше про влучання в будинки написали й у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Пошкоджений будинок у Тернополі / Фото з місцевих спільнот

Сергій Надал також зауважив, що через ракетну атаку ускладнений рух громадського транспорту на масиві "Сонячний".

Де ще лунали вибухи через російську атаку?