Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську?

Україна вкотре під масованою російською атакою. О 7:21 Повітряні сили попередили про ракету курсом на Бурштин з півдня. За кілька хвилин на Івано-Франківщині було гучно. Кореспонденти Суспільного зазначають, що вибух пролунав, ймовірно, за межами міста.

Які ще міста атакувала Росія?