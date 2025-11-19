Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську?

Україна вкотре під масованою російською атакою. О 7:21 Повітряні сили попередили про ракету курсом на Бурштин з півдня. За кілька хвилин на Івано-Франківщині було гучно. Кореспонденти Суспільного зазначають, що вибух пролунав, ймовірно, за межами міста.

Які ще міста атакувала Росія?

  • Вранці 19 листопада внаслідок російської атаки вибухи пролунали у Бурштині, на Хмельниччині та Тернопільщині.

  • Окрім цього, окупанти гатили по Львову. Там кілька разів лунали вибухи через атаку "Шахедами та ракетами".

  • Також вночі ворожі дрони масовано атакували Харків. Безпілотники вдарили по місту, там прогриміло 17 вибухів. Окупанти завдали ударів по трьох районах міста, спалахнули пожежі.