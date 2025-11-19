Там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ивано-Франковск.
Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?
Украина в очередной раз под массированной российской атакой. В 7:21 Воздушные силы предупредили о ракете по курсу на Бурштын с юга. Через несколько минут на Ивано-Франковщине было громко. Корреспонденты Общественного отмечают, что взрыв прогремел, вероятно, за пределами города.
Какие еще города атаковала Россия?
Утром 19 ноября в результате российской атаки взрывы прогремели в Бурштыне, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Кроме этого, оккупанты били по Львову. Там несколько раз раздавались взрывы из-за атаки "Шахедами и ракетами".
Также ночью вражеские дроны массированно атаковали Харьков. Беспилотники ударили по городу, там прогремело 17 взрывов. Оккупанты нанесли удары по трем районам города, вспыхнули пожары.