Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах в Харькове в ночь на 19 ноября?

О том, что в городе громко, стало известно почти в полночь – в 23:56.

В ту же минуту Воздушные силы сообщили, что над Харьковом ударные дроны.

Харьков под ударом вражеских дронов – в городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется,

– написал Игорь Терехов.

Он предупредил, что над городом еще есть несколько боевых дронов.

Данные Терехова подтвердил и Олег Синегубов.

К сожалению, очень быстро стало известно, что россияне решили терроризировать город.

Взрыв был не один, а целый ряд. Корреспонденты Общественного информируют, что слышали 16 взрывов в Харькове в течение 15 минут.

Какие последствия жестокой атаки на Харьков сегодня?

Пока очень мало информации о последствиях, возможные попадания или пострадавших.

В 00:11 Игорь Терехов написал: предварительно, одно из попаданий пришлось в многоэтажку в Слободском районе. На месте пожар.