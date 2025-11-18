24 Канал собирает информацию о том, откуда, куда и где летят "Шахеды". Опираемся на данные Воздушных сил и сообщения мониторинговых каналов.
Где летят "Шахеды" вечером 18 ноября?
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Дроновая угроза для Сум, – ВС. Мониторы пишут, что оккупанты повторно запустили дроны с ряда локаций. Это Приморско-Ахтарск, Халино, Миллерово, Шаталово, Цымбулова, Навля. Взрывы в Днепре. БпЛА с юга курсом на Днепр. Харьков - в районе города вражеский БпЛА. Угроза баллистики. БпЛА с Харьковщины в направлении Полтавщины (Полтавский район). БпЛА с севера курсом на Харьков. БпЛА курсом на Павлоград с северо-восточного направления.
