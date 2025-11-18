24 Канал збирає інформацію про те, звідки, куди і де летять "Шахеди". Спираємося на дані Повітряних сил і дописи моніторингових каналів.

Дивіться також "Калібр" з кулемета: як військові вчаться збивати ракети та "Шахеди" на симуляторах і як це їм допомагає

Де летять "Шахеди" увечері 18 листопада?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.