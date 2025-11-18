24 Канал збирає інформацію про те, звідки, куди і де летять "Шахеди". Спираємося на дані Повітряних сил і дописи моніторингових каналів.
Де летять "Шахеди" увечері 18 листопада?
Монітори пишуть, що окупанти повторно запустили дрони з низки локацій. Це Приморсько-Ахтарськ, Халіно, Міллєрово, Шаталово, Цимбулова, Навля. Вибухи в Дніпрі. БпЛА з півдня курсом на Дніпро. Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Загроза балістики. БпЛА з Харківщини в напрямку Полтавщини (Полтавський район). БпЛА з півночі курсом на Харків. БпЛА курсом на Павлоград з північно-східного напрямку.
