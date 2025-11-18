24 Канал збирає інформацію про те, звідки, куди і де летять "Шахеди". Спираємося на дані Повітряних сил і дописи моніторингових каналів.

Де летять "Шахеди" увечері 18 листопада?

20:59, 18 листопада

Монітори пишуть, що окупанти повторно запустили дрони з низки локацій.

Це Приморсько-Ахтарськ, Халіно, Міллєрово, Шаталово, Цимбулова, Навля.

20:03, 18 листопада

Вибухи в Дніпрі.

20:00, 18 листопада

БпЛА з півдня курсом на Дніпро.

19:38, 18 листопада

Харків - в районі міста ворожий БпЛА.

19:15, 18 листопада

Загроза балістики.

18:57, 18 листопада

БпЛА з Харківщини в напрямку Полтавщини (Полтавський район).

18:48, 18 листопада

БпЛА з півночі курсом на Харків.

18:25, 18 листопада

БпЛА курсом на Павлоград з північно-східного напрямку.