Переход обучения военных на симуляторы – не дань моде, а ответ на реальность большой войны. Когда в начале 2022-го в учебных центрах не хватало даже патронов, цифровые тренажеры дали возможность мобилизованным нарабатывать базовые навыки без затрат на боеприпасы и логистику. Именно тренировки в симуляции позволяют воспроизводить сложные сценарии с движущимися целями, быстро повторять упражнения и безопасно отрабатывать действия, которые "вживую" слишком дороги или невозможны.

L7 – группа military-tech компаний, сформировавшаяся из нескольких направлений – от софтверного до инженерных и "хардверных" разработок. После начала полномасштабного вторжения все бизнесы объединились вокруг одной цели: создавать и масштабировать симуляторы для подготовки бойцов. "Мы задались вопросом: что именно можем сделать для победы и как быть максимально полезными", – объясняет основатель L7 Игорь Белов.

Компания выросла на волонтерстве: от первых поездок с самодельными тренажерами до шоурума, где любой боец может бесплатно тренироваться. "Такие тренажеры, как наш, стали очень кстати", – говорит Белов. По его словам, благодаря этим поездкам и поставленному в ВСУ и НГУ оборудованию на симуляторах потренировались около полумиллиона военных. 24 Канал пообщался с Игорем Беловым о том, как симуляторы помогают военным и заинтересованы ли в разработках партнеры Украины.

От танкового симулятора до гранатометов

Первоначальная идея – симулятор танкового тренажера и интерактивный лазерный тир – довоенными усилиями выглядела "факультативом", рассказывает Белов.

Игорь Белов Основатель группы компаний L7 У нас был небольшой факультативный проект – симулятор танкового тренажера и интерактивный лазерный тир. Именно он и стал основой. До большой войны казалось, что никому не нужен, а потом мы начали его развивать. Как именно? Мы как волонтеры сделали несколько экземпляров и поехали по воинским частям.



Игорь Белов / Фото предоставлено 24 Каналу L7

После вторжения именно она стала основой компании. Команда волонтеров возила несколько экземпляров в части, где бойцы получали возможность тренироваться. Обратная связь из подразделений быстро конкретизировала потребности: "Нас спрашивали: “А можете сделать симулятор гранатомета? А можете сделать симулятор NLAW?"

Показательной стала история первого NLAW-симулятора. Когда основатель принес запрос в команду, выяснилось, что один из программистов уже полгода "по фану" писал ПО для такого тренажера – у него было готово около 80% софта.

"Поэтому за две недели мы выдали готовый прототип", – вспоминает Белов. Прототип собрали "на коленке" – на базе отстрелянной трубы, но именно он стал первым симулятором "смарт-оружия" западного образца в компании и оказался эффективным в обучении.



Симулятор в шоуруме / Фото предоставлено 24 Каналу L7

Интересно! Практический эффект ощущался с первых демонстраций в частях: за 4 – 5 минут боец делал 5 – 7 выстрелов и понимал принцип работы. Белов делает акцент на экономике: "Ты не будешь тренироваться на полигоне "вживую", ведь один выстрел стоит около 30 тысяч долларов".



По его оценкам, порядок расходов на подготовку одного бойца в США – около 100 тысяч долларов, в Украине – 20 тысяч долларов; поэтому для дорогого и сложного оружия реалистично тренироваться именно на симуляторах.

С ростом запросов компания перешла к масштабированию. Команда увеличилась с 7 до примерно 200 человек, в прошлом году изготовили более тысячи тренажеров для ВСУ, а в этом году объемы поставок как минимум утроились. Удалось привлечь иностранные средства под нужды украинской армии.

Симуляторы стрельбы по "Калибрам" и "Шахедам" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Игорь Белов Основатель группы компаний L7 Тренажеры часто являются второй очередью, потому что "срочное" преобладает над "важным". Но западные партнеры все лучше понимают: для победы нужно эффективно обучать бойцов.

Сейчас в L7 более 50 видов симуляторов под разные типы вооружения: от стрелкового до противотанкового. Только ручных гранатометов ближнего боя – более десяти типов (AT-4, Panzerfaust, NLAW, MATADOR, M72 LAW и т.д.).



Важно обеспечить перекрестную подготовку: боец не знает, с какой именно системой столкнется завтра, а программы не охватывают каждый тип отдельно. Преимущество симуляторов – скорость, безопасность, низкая стоимость и возможность строить реалистичные сценарии на площади хотя бы 12 м².

Ключевой шаг – объединение всех тренажеров в мультиплеер, где разные роды и виды войск могут одновременно моделировать бой.

"Точка входа – наш симулятор или симуляторы других производителей, которые мы интегрируем в единое цифровое пространство", – описывает Белов. По его убеждению, симуляция боя станет ядром подготовки, учитывая рост доли роботизированной и беспилотной техники: "Ты чувствуешь то же, что и во время реального управления: работаешь за экраном или в очках – в зависимости от системы". Компания формулирует это как миссию – ускорить трансформацию системы подготовки армии и дать инструменты, которые ее обеспечивают.

Как симуляторы поставляют войску?

Взаимодействие с войском возникло в волонтерских поездках: подразделения формулировали конкретные запросы – и компания поставляла тренажеры в части, бригады, батальоны. "Если есть запрос – значит, есть потребность", – говорит Белов, отмечая преимущества децентрализованных решений на среднем звене. Когда бригада осознает необходимость ежедневных тренировок и наличия оборудования в ППД, это повышает эффективность и стабилизирует психологически: "Боец, который знает, что будет делать в бою, психологически более стабилен".

Кроме прямых запросов, действуют тендерные процедуры – так требует закон. Первичная информация о решении распространяется через медиа и "сарафанное радио" в военной среде, а также через прямые обращения компании в части с объяснением возможностей.

Наша задача – не увеличить продажи, а максимально насытить войска технологиями быстрой подготовки,

– отмечает основатель.

Формализованное понимание потребностей помогает искать западных доноров под конкретные поставки; дополнительно большую роль играют фонды и частный бизнес, которые финансируют тренажерные системы как благотворительность.

На рынке, по словам Белова, есть еще две компании, профессионально занимающиеся симуляторами; в состоянии войны говорится скорее о сотрудничестве, чем конкуренции. В более широком смысле он видит будущее Украины не только в агросекторе, но и в сложившемся military-секторе – производстве высокотехнологичных решений, проверенных войной.



Тренировка на симуляторе / Фото предоставлено 24 Каналу L7

Игорь Белов Основатель группы компаний L7 Такие решения будут покупать армии мира – и мы хотим нести флаг Украины со своими технологиями и технологиями других производителей.

Компания готова помогать ранним стартапам, которым трудно выходить наружу.

Как привлечены ветераны и какие проблемы с экспортом?

Важный элемент модели L7 – ветераны-инструкторы. Компания собиралась "от идеи", а не по логике максимизации прибыли. "В Украине много бизнесов родились из идеи "что мы можем сделать для победы", – говорит Белов.

Игорь Белов Основатель группы компаний L7 Ветераны с боевым опытом приобщаются в разных форматах: помогают с методологией (на ее основе строятся сценарии в симуляторах), тестируют эффективность, обучают в волонтерском направлении. Компания поддерживает таких специалистов ресурсами и возможностью реализации, понимая и психологическое измерение – потребность чувствовать полезность.

Относительно того, имеет ли L7 статус оборонной компании, основатель признает: в плоскости экспортного контроля компании нужны разрешения даже для вывоза макетов на выставки.

"Мы не можем гарантировать выполнение поставки, потому что на каждую партию нужно разрешение", – объясняет он. Это сдерживает международные продажи и инвестиции, поэтому упрощение процедур для ОПК и товаров двойного назначения необходимо. "Руководство государства и президент это понимают и уже работают над упрощением", – добавляет Белов.

Несмотря на барьеры, L7 регулярно участвует в ведущих мировых выставках. Это обеспечивается в частности “колоссальным опытом и фидбеком от военных”, благодаря чему сценарии построены на реальных методиках, проверенных войной. "Продукт формировался не для решения "теоретической" задачи, а как ответ на современные вызовы реального боя", – подытоживает Белов и добавляет, что идейность каждого в команде напрямую ощущается в результате.