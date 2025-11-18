Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Харкові в ніч проти 19 листопада?
Про те, що в місті гучно, стало відомо майже опівночі – о 23:56.
Тієї ж хвилини Повітряні сили повідомили, що над Харковом ударні дрони.
Харків під ударом ворожих дронів – у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється,
– написав Ігор Терехов.
Він попередив, що над містом ще є декілька бойових дронів.
Дані Терехова підтвердив і Олег Синєгубов.
На жаль, дуже швидко стало відомо, що росіяни вирішили тероризувати місто.
Вибух був не один, а ціла низка. Кореспонденти Суспільного інформують, що чули 16 вибухів у Харкові протягом 15 хвилин.
О 00:15 був 17-й вибух.
Які наслідки жорстокої атаки на Харків сьогодні?
Наразі дуже мало інформації про наслідки, можливі влучання чи постраждалих.
О 00:11 Ігор Терехов написав: попередньо, одне з влучань припало в багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці пожежа.
Олег Синєгубов додав, що відомо про одного постраждалого. Це у Слобідському районі, де був приліт дрона.
Також є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, є інформація про пораненого лікаря, пошкодження самої будівлі та автомобілів,
– повідомив Ігор Терехов о 00:18.
