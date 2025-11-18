Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Харкові в ніч проти 19 листопада?

Про те, що в місті гучно, стало відомо майже опівночі – о 23:56.

Тієї ж хвилини Повітряні сили повідомили, що над Харковом ударні дрони.

Харків під ударом ворожих дронів – у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється,

– написав Ігор Терехов.

Він попередив, що над містом ще є декілька бойових дронів.

Дані Терехова підтвердив і Олег Синєгубов.

На жаль, дуже швидко стало відомо, що росіяни вирішили тероризувати місто.

Вибух був не один, а ціла низка. Кореспонденти Суспільного інформують, що чули 16 вибухів у Харкові протягом 15 хвилин.

О 00:15 був 17-й вибух.

Які наслідки жорстокої атаки на Харків сьогодні?

Наразі дуже мало інформації про наслідки, можливі влучання чи постраждалих.

О 00:11 Ігор Терехов написав: попередньо, одне з влучань припало в багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці пожежа.

Олег Синєгубов додав, що відомо про одного постраждалого. Це у Слобідському районі, де був приліт дрона.

Також є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, є інформація про пораненого лікаря, пошкодження самої будівлі та автомобілів,

– повідомив Ігор Терехов о 00:18.

