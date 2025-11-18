Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також Масований удар по Дніпру та вбивство 17-річної чемпіонки: Росія вночі знову тероризувала Україну
Що відомо про вибухи в Сумах?
В Сумському районі повітряна тривога лунає ще з 19 години. Зазначимо, що близько о пів на 10 годину вечора в Повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів на Суми.
Суми – загроза БпЛА! Перебувайте в укриттях!
– вказали там.
Опісля в регіоні пролунав вибух. Наразі місцева влада не коментувала вибухи.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Додамо, що станом на 21:36 в регіоні все ще триває тривога через загрозу атаки дронами. В Повітряних силах інформують про рух ударних БпЛА на Суми.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Попередні удари по містах України: основне
Ввечері 18 листопада вибухи лунали і в Дніпрі. В регіоні вибухи гриміли декілька разів за вечір.
Нагадаємо, що Дніпро ввечері 17 листопада опинилося під масованою атакою ворожих "Шахедів". Унаслідок атаки ворога постраждали 2 людей.
До слова, в ніч на 18 листопада ворог атакував Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.