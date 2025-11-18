Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Сумах?

В Сумському районі повітряна тривога лунає ще з 19 години. Зазначимо, що близько о пів на 10 годину вечора в Повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів на Суми.

Суми – загроза БпЛА! Перебувайте в укриттях!

– вказали там.

Опісля в регіоні пролунав вибух. Наразі місцева влада не коментувала вибухи.

Додамо, що станом на 21:36 в регіоні все ще триває тривога через загрозу атаки дронами. В Повітряних силах інформують про рух ударних БпЛА на Суми.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Попередні удари по містах України: основне