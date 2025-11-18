Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО уночі 18 листопада?
Російські окупанти використали 4 балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей та 114 ударних дронів типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу "Шахед", Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Близько 70 дронів, які запустив ворог – "Шахеди".
Водночас зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Збиті цілі уночі 18 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ