Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО уночі 18 листопада?

Російські окупанти використали 4 балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей та 114 ударних дронів типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу "Шахед", Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Близько 70 дронів, які запустив ворог – "Шахеди".

Водночас зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Збиті цілі уночі 18 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ