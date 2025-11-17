Місто під атакою балістики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про вибухи на Харківщині?

О 22:45 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із Ростовської та Воронезької областей.

За кілька хвилин було зафіксовано швидкісну ціль на Полтавщину. Летіла вона повз Берестин на Харківщині.

Саме там і пролунали вибухи о 22:49.

Моніторингові канали зазначають, що для атаки росіяни застосували ракети "Іскандер-М".

