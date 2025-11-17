Город под атакой баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно о взрывах на Харьковщине?

В 22:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Ростовской и Воронежской областей.

Через несколько минут была зафиксирована скоростная цель на Полтавщину. Летела она мимо Берестина на Харьковщине.

Именно там и прогремели взрывы в 22:49.

Мониторинговые каналы отмечают, что для атаки россияне применили ракеты "Искандер-М".

