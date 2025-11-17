Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила, что погибли три человека, еще по меньшей мере 15 ранены, среди них дети. Она отметила, что ракета упала в землю в считанных метрах от жилых домов, и это уберегло город от еще большего количества жертв.

Удар по центру Балаклеи унес жизни трех мирных жителей. Погибшими стали мужчины 57, 69 и 70 лет, а количество раненых продолжает расти: по состоянию на утро за помощью медиков обратились 15 человек, среди них подростки.

К сожалению, три человека погибли. Количество пострадавших, количество раненых растет, уже сейчас есть информация о 15 людях, среди них четверо детей подростков,

– рассказала Анна Черненко.

Четверо пострадавших, среди которых одна девочка, сейчас находятся в больнице, тяжелых нет. Другим медицинскую помощь оказали амбулаторно, а официальные данные по количеству раненых в дальнейшем уточняют.

Какие разрушения нанес удар по жилому кварталу Балаклее?

Ракета упала в землю прямо между многоэтажками, в считанных метрах от жилых домов. Взрывная волна вместе с грунтом разлетелась на большую территорию, повредив семь многоэтажек, из них три очень серьезно, а также по меньшей мере 16 припаркованных автомобилей. В квартирах возникли возгорания, следы пожаров зафиксировала областная прокуратура.

Попадание ракеты пришлось в землю в считанных метрах от жилых домов. С одной стороны это уберегло от большего количества погибших, потому что понимаем, что было бы, если бы было прямое попадание в дом, но вместе с тем три жертвы все равно есть,

– рассказала корреспондентка 24 Канала.

Коммунальные службы уже подали основные коммуникации к поврежденным домам, ведь большинство жителей решили остаться в своих квартирах. В то же время один подъезд многоэтажки остается под вопросом, специалисты обследуют состояние конструкций, чтобы решить, смогут ли люди там безопасно переночевать.

После ночного удара часть жителей, которые не могли оставаться дома, временно разместили в безопасных местах. Всего речь идет о 12 людях, большинство из них уже вернулись или расселились самостоятельно, одна женщина продолжает жить в предоставленном общежитии.

Россияне на Харьковщине бьют по гражданским и энергетике

Атака по Балаклее стала частью более широкой серии ударов по Харьковской области. В тот же период под огнем оказались Золочев, Купянское направление и Изюмщина, где били преимущественно дронами. Кроме трех погибших в Балаклее, за сутки в регионе погибли еще два человека, среди них работник полиции, по меньшей мере пятеро получили ранения.

К сожалению, имеем еще двух погибших в регионе за минувшие сутки: это Великий Бурлук, где атаковали частный сектор, и Купянское направление, где погиб работник полиции. Это меньше чем за неделю, уже второй правоохранитель погибает. Понимаем, что это трагедии, которых становится гораздо больше, именно атак дронов прицельных по служебному транспорту, по гражданским авто, то есть без разбора,

– рассказала журналистка.

Из-за ударов снова пострадала энергетика и критическая инфраструктура, в Изюме и окрестных общинах работают пункты несокрушимости и пункты поддержки людей. Жителей призывают пользоваться ими, ведь даже при отсутствии морозов в домах очень быстро холодает после обесточивания. Последствия этих ударов спасательные службы пытаются ликвидировать максимально быстро.

