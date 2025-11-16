С утра в Харьковской области объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Харькове?

Незадолго до двух часов дня в Харькове слышали взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили дроном типа "Молния" по Холодногорскому району города.

Позже он уточнил, что попадание произошло на детской площадке. В результате атаки в окрестных домах выбито несколько окон.

К счастью – без пострадавших и погибших,

– рассказал городской голова.

Напомним, что ночью Харьков тоже был под обстрелом. В городе слышали взрывы. По словам местных властей, дрон типа "Гербера" упал возле многоэтажки в Салтовском районе. И тогда обошлось без пострадавших.

Каковы последствия последних атак на Украину?