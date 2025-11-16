С утра в Харьковской области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников, передает 24 Канал.
Смотрите также Графики отключений могут быть до весны, а вот газ не должен исчезнуть, – СМИ об ударах по энергетике
Что известно о взрывах в Харькове?
Незадолго до двух часов дня в Харькове слышали взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили дроном типа "Молния" по Холодногорскому району города.
Позже он уточнил, что попадание произошло на детской площадке. В результате атаки в окрестных домах выбито несколько окон.
К счастью – без пострадавших и погибших,
– рассказал городской голова.
Напомним, что ночью Харьков тоже был под обстрелом. В городе слышали взрывы. По словам местных властей, дрон типа "Гербера" упал возле многоэтажки в Салтовском районе. И тогда обошлось без пострадавших.
Каковы последствия последних атак на Украину?
- Оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Вражеские дроны повредили объекты энергетики, в том числе солнечную электростанцию.
- В ночь на 16 ноября противник запустил 176 дронов и одну баллистическую ракету. 37 БПЛА попали по 14 объектам.
- Днем 15 ноября враг направил "Герани" на энергообъект в Нежине. Ряд населённых пунктов в Нежинском и Прилуцком районах без света. Также повреждена транспортная инфраструктура.