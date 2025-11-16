З ранку на Харківщині оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою ударних безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також Графіки відключень можуть бути до весни, а от газ не має зникнути, – ЗМІ про удари по енергетиці

Що відомо про вибухи у Харкові?

Незадовго до другої години дня у Харкові чули вибухи. Мер Ігор Терехов уточнив, що росіяни вдарили дроном типу "Молнія" по Холодногірському району міста.

Пізніше він уточнив, що влучання сталося дитячому майданчику. Внаслідок атаки в навколишніх будинках вибито кілька вікон.

На щастя – без постраждалих та загиблих,

– розповів міський голова.

Нагадаємо, що вночі Харків теж був під обстрілом. У місті чули вибухи. За словами місцевої влади, дрон типу "Гербера" впав біля багатоповерхівки в Салтівському районі. І тоді минулося без постраждалих.