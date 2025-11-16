З ранку на Харківщині оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою ударних безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Харкові?
Незадовго до другої години дня у Харкові чули вибухи. Мер Ігор Терехов уточнив, що росіяни вдарили дроном типу "Молнія" по Холодногірському району міста.
Пізніше він уточнив, що влучання сталося дитячому майданчику. Внаслідок атаки в навколишніх будинках вибито кілька вікон.
На щастя – без постраждалих та загиблих,
– розповів міський голова.
Нагадаємо, що вночі Харків теж був під обстрілом. У місті чули вибухи. За словами місцевої влади, дрон типу "Гербера" впав біля багатоповерхівки в Салтівському районі. І тоді минулося без постраждалих.