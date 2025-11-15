Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Украина.

Почему Россия изменила тактику ударов по энергетике?

Сейчас враг нащупывает слабые точки украинской энергосистемы.

В этом году Россия решила сосредоточиться на попытках оторвать от объединенной украинской энергосистемы отдельные части, прежде всего прифронтовые и приграничные области на востоке: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую Днепропетровскую, Полтавскую, Запорожскую,

– говорится в статье.

Обратите внимание! 12 ноября Полтаваоблэнерго сообщило, что из-за российской атаки возник форс-мажор. С 8 ноября облэнерго потеряло возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, то есть фактически было отрезано от всей Украины. Впрочем, того же дня само же Полтаваоблэнерго опровергло эту информацию, мол, от объединенной энергосистемы никто их не оторвал.

К тому же оккупанты начали использовать для атаки по одному энергообъекту одновременно до нескольких десятков "Шахедов" и баллистические ракеты.

Боевая часть "Шахеда" увеличилась вдвое, до 90 килограммов, а баллистика улучшила свою точность и возможность уклоняться от ПВО. Прямое попадание нескольких таких ракет или "Шахедов", например, в машинный зал ТЭЦ может привести к фактически полному уничтожению и остановке этого объекта,

– констатировали медийщики.

Достаточно ли защищена энергетика от ударов?

За защиту энергообъектов в государстве отвечают различные учреждения. А потому объекты защищают разными темпами и по-разному.

Власть пыталась обвинить Владимира Кудрицкого в недостаточной защищенности украинской энергосистемы. Но он обвинения отвергает.

"Только в конце прошлого года некоторые крупные государственные компании, например Энергоатом, начали заказывать проектные работы для возведения хранилищ. Это публичная информация в Prozorro. Укрэнерго и Агентство восстановления начали действовать летом 2023 года. А Энергоатом, Центрэнерго и другие "проснулись" в конце 2024-го", – сказал Кудрицкий.

Еще одной "новацией" россиян стали удары по малым подстанциям ПС-110, которые отвечают за непосредственную передачу электроэнергии бытовым потребителям. Агентство восстановления уже строит более 100 объектов защиты для этих подстанций и стремится завершить эту работу в сжатые сроки.

Какие есть уровни защиты украинских объектов распределения и передачи энергии:

Обложение трансформаторов, мешками с песком или габионами, что должно защитить от обломков ракет и дронов. Но от прямого попадания это не спасет. Этот уровень выполнен почти на 100% по всем объектам.

Построение специальной бетонной или металлической конструкции, например, сеток над объектом, что должно обезопасить от тяжелых последствий попадания. Этот уровень защиты также установили уже почти на всех подстанциях.

Построение с нуля огромного саркофага или укрытия для всей подстанции – этот проект реализовали лишь на 50% на наиболее критических объектах. И это самый дорогой и сложный уровень защиты.

А вот объекты генерации, те же ТЭС и ГЭС, закрыть бетоном или металлом почти невозможно,

– отмечают в BBC.

Их пытаются прикрыть ПВО и РЭБами.

Будут ли отключать газ зимой?

Удары по газовой инфраструктуре тоже участились. Источники BBC считают, что украинцы будут с газом.

Во-первых, невозможно уничтожить заглубленные в землю газохранилища, а если повредить компрессор, который поднимает газ наверх, его можно поднять без компрессора. Во-вторых, Украина начала активно закупать сжиженный природный газ (LNG) у западных партнеров, в первую очередь в США. По состоянию на сейчас он фактически закрывает треть ежедневного потребления. (...) В-третьих, государственные и частные энергокомпании активно закупают, ремонтируют и создают запасы самый дефицитного инструмента газового оборудования – компрессоров, которые активно уничтожает Россия в результате массированных обстрелов,

– пояснило СМИ.

Так что, судя по всему, апокалипсиса не будет.

Но нужно сделать несколько вещей:

обеспечить максимальный доступ к энергооборудованию, которое еще есть в Европе, как к новому, так и к тому, что было в использовании;

вовремя и в полном объеме финансировать восстановление поврежденных объектов;

максимально работать над улучшением защиты этих объектов.

Сколько еще будут действовать графики отключений?

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал: дефицит в энергосистеме можно уменьшить благодаря экономному потреблению и увеличению импорта электричества из Европы, а проблему с газом – перекрыть импортом сжиженного природного газа. По его словам, ситуация непростая, но контролируемая.

Однако BBC привело данные, что российские атаки к середине ноября уже уничтожили почти пятую часть от запланированной энергомощности Украины. А потому, вероятно, отключения света продержатся до весны 2026 года.