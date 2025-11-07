Об этом Зеленский сказал во время брифинга 7 ноября, сообщает 24 Канал.

Что Зеленский говорит об экс-главе "Укрэнерго"?

Владимир Зеленский объяснил, что ему сложно комментировать вещи, которые "писал кто-то", особенно когда речь идет о публикациях, далеких от реальности.

Президент подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции судебной системы Украины и что он не имеет никакого личного отношения к Владимиру Кудрицкому.

Он был руководителем большой системы. И эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. И он должен это делать. И он это не сделал,

– подытожил Владимир Зеленский.

Что известно о деле Владимира Кудрицкого?