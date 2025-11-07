Про це Зеленський сказав під час брифінгу 7 листопада, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Іноді достатньо вдягнути светр: в Укренерго назвали простий спосіб допомогти енергосистемі
Що Зеленський каже про ексголову Укренерго?
Володимир Зеленський пояснив, що йому складно коментувати речі, які "писав хтось", особливо коли йдеться про публікації, далекі від реальності.
Президент підкреслив, що це питання належить до компетенції судової системи України та що він не має жодного особистого ставлення до Володимира Кудрицького.
Він був очільником великої системи. І ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. І він повинен це робити. І він це не зробив,
– підсумував Володимир Зеленський.
Що відомо про справу Володимира Кудрицького?
Володимира Кудрицького підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Сам посадовець відкинув звинувачення проти себе під час засідання суду 29 жовтня. Він назвав підозру абсурдною, а рішення суду – абсолютно ідіотським.
Удень 30 жовтня стало відомо, що Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу. За колишнього голову правління Укренерго внесли 13,7 мільйона гривень.