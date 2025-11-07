Про це Зеленський сказав під час брифінгу 7 листопада, повідомляє 24 Канал.

Що Зеленський каже про ексголову Укренерго?

Володимир Зеленський пояснив, що йому складно коментувати речі, які "писав хтось", особливо коли йдеться про публікації, далекі від реальності.

Президент підкреслив, що це питання належить до компетенції судової системи України та що він не має жодного особистого ставлення до Володимира Кудрицького.

Він був очільником великої системи. І ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. І він повинен це робити. І він це не зробив,

– підсумував Володимир Зеленський.

Що відомо про справу Володимира Кудрицького?