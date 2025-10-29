Деталі зібрав 24 Канал.

Хто такий Кудрицький Працював у Нафтогазі та засвітився в скандалах: біографія Кудрицького, звільненого з Укренерго

Яке рішення суду щодо Кудрицького і як проходило засідання?

Суд розпочався близько четвертої і завершився близько сьомої. Кудрицького все ж узяли під варту на два місяці – до 26 грудня – із можливістю внести заставу в майже 14 мільйонів гривень.

Прокурори просили, щоб експосадовця тримали під вартою, проте не відкидали можливість внести заставу. Наполягали саме на триманні під вартою, оскільки Кудрицький нібито використовував конспіративні методи для того, щоб ховатись від суду, а також тиснув на свідків.

Журналісти "Ми – Україна" написали, що прокурори просили обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб – або ж пропонували заставу в 13,7 мільйона гривень. Обвинувачення побоювалося, що експосадовець може поїхати за кордон, оскільки має трьох неповнолітніх дітей

Захист не погодився із цим.

"За словами адвоката, Володимир Кудрицький, виїхавши на Львівщину із сім'єю, заздалегідь заплатив за номери у готелі в Трускавці та не брав закордонний паспорт. На його думку, це свідчить про те, що ексочільник Укренерго не збирався терміново знищувати якісь документи чи виїжджати за кордон, про що казала сторона звинувачення", – цитували сторону захисту в ЗМІ.

Також ішлося, що прокурори не надали жодного доказу прямої участі Кудрицького у справі, про яку йдеться.

У засіданні робили технічну перерву через неможливість увімкнути трансляцію. На цей час підсудного виводили із зали, але досить швидко засідання поновили.

Володимир Кудрицький у залі суду: дивіться відео

Весь час Кудрицький перебував у боксі. Та коли адвокати клопотали, щоб їхнього клієнта випустили, їм відмовили.

Конвой пояснив, що за такої кількості людей в судовій залі нібито не зможе "забезпечити присутнім безпеку",

– акцентувало "РБК-Україна".

Низка депутатів була готова взяти Кудрицького на поруки. Про це заявила нардепка Інна Совсун перед початком засідання. Вона наголосила, що народні обранці приїхали в суд, щоб "тримати в курсі і наших співгромадян, і наших міжнародних партнерів".

"І з практичної точки зору, у разі, якщо буде можливість взяти на поруки, то ми з колегами готові це зробити і подали відповідні документи до суду. Там присутні мої колеги Ярослав Железняк, Максим Хлапук із фракції "Голос", Анастасія Радіна зі "Слуги народу" – це ті, хто підписали документи на подання. Я так розумію, ще є голова комітету Андрій Герус і начебто ще є представник від "Європейської солідарності". Це ті, хто зараз тут є", – розповіла Совсун.

Пізніше стало відомо, що Кудрицького на поруки готові узяти Совсун, Железняк і Хлапук. Утім, Максима Хлапука й Інну Совсун запитали, скільки вони повинні будуть заплатити, якщо Кудрицький не виконає рішення суду, вони не змогли відповісти. Ярослава Железняка не викликали, адже на той момент його не було.

Журналісти звернули увагу: на суді Кудрицький на суді заявив, що, "на жаль", народився в Москві.

Кудрицький говорить, що народився у Москві: дивіться відео

Що говорив Кудрицький на суді?

Він назвав висунуті звинувачення абсурдними. І підкреслив: просто підписував документи згідно з рішенням тендерів на прозорість.

По суті мене звинувачують у тому, що Укренерго стягнуло з несумлінного підрядника боргове зобов'язання,

– наголосив він.

Кудрицький коментує свою справу: дивіться відео

Кудрицькому зачитують обвинувачення: дивіться відео

У чому звинувачують Володимира Кудрицького?