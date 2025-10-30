Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Чи правда, що за Кудрицького внесли заставу?

Джерела "РБК-Україна" стверджували, що за колишнього голову правління Укренерго внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Володимира Кудрицького звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Пізніше радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону підтвердила: заставу справді внесено.

Наскільки мені відомо, дійсно, за ексочільника Укренерго було внесено заставу,

– сказала Сапьян.