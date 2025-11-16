В результате этого есть повреждения и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Кипера и Министерство энергетики Украины.

Какие повреждения есть в результате атаки?

Олег Кипер отметил, что во время ночной атаки, несмотря на активную работу противовоздушной обороны в регионе, повреждения получили объекты энергетики, в частности под вражеский удар попала солнечная электростанция.

Согласно обнародованной информации, на месте в результате атаки возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали соответствующие возгорания. Информации о жертвах или пострадавших из-за подобной атаки нет.

В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание,

– говорится в сообщении.

Последствия российской атаки / ГСЧС

Что говорит Министерство энергетики?

По данным ведомства, в Одесской области произошли внезапные обесточивания из-за ударов по критической инфраструктуре региона. Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Никакой дополнительной информации пока не указывают, очевидно из соображений безопасности.

Предыдущие российские атаки на регион