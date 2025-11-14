Там есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Кипера.

Какие последствия российского удара?

По данным ОВА, противник нанес дроновой удар по южной части региона. Противовоздушная оборона уничтожила большинство вражеских целей, однако, несмотря на это, есть повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

Из-за атаки на объект критической инфраструктуры вспыхнул пожар, также повреждены рядом расположенный жилой дом и крыша гаража, но, как отмечается, спасатели оперативно локализовали возгорание.

К сожалению, есть один пострадавший, ему оказана помощь. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания,

– говорится в сообщении.

Какие детали ночной атаки известны?