Там є руйнування інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Які наслідки російського удару?

За даними ОВА, противник завдав дронового удару по південній частині регіону. Протиповітряна оборона знищила більшість ворожих цілей, проте, попри це, є пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Через атаку на об'єкт критичної інфраструктури спалахнула пожежа, також пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу, але, як зазначається, рятувальники оперативно локалізували загоряння.

На жаль, є один постраждалий, йому надано допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення,

– ідеться у повідомленні.

Які деталі нічної атаки відомі?