Про них інформує Київська ОВА. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

До теми Ракетна небезпека оголошена по всій країні: Росія запустила "Кинджали" і "Калібри"

Які наслідки атаки з повітря на Київщину 14 листопада?

Уночі 14 листопада російська армія масовано вдарила по Україні з повітря. Основною ціллю був Київ, летіли БпЛА, крилаті ракети та балістика, навіть "Кинджали".

Київська область також потрапила під удар, як повідомили в обласній військовій адміністрації. У прицілі ворога були об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Щодо наслідків:

У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. У Білоцерківському районі – загоряння складських приміщень.

У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах виникли пожежі приватних будинків.

В Обухівському районі загорівся автомобіль.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БПЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Де ще були вибухи під час масованої атаки?