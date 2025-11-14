Про них інформує Київська ОВА. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.
Які наслідки атаки з повітря на Київщину 14 листопада?
Уночі 14 листопада російська армія масовано вдарила по Україні з повітря. Основною ціллю був Київ, летіли БпЛА, крилаті ракети та балістика, навіть "Кинджали".
Київська область також потрапила під удар, як повідомили в обласній військовій адміністрації. У прицілі ворога були об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Щодо наслідків:
- У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. У Білоцерківському районі – загоряння складських приміщень.
- У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах виникли пожежі приватних будинків.
- В Обухівському районі загорівся автомобіль.
Де ще були вибухи під час масованої атаки?
- Київ зазнав комбінованої атаки дронів та різних ракет, унаслідок чого постраждали житлові будинки та виникли пожежі.
- Є постраждалі, госпіталізовані, також пишуть про перебої зі світлом у місті.
- Також у Черкаській області повідомляли про роботу ППО, зокрема у самих Черкасах та на околицях.