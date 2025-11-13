Вони пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: де небезпечно

Що відомо про вибухи у Черкасах?

Повітряну тривогу на території Черкаської області почали оголошувати з орієнтовно 22:30. Повітряні сили тоді повідомляли про нову групу БпЛА на північному сході регіону, яка рухалася у південно-західному напрямку.

Згодом повідомляли й про дрони на південному сході області. Вже о 23:06 з'явилася інформація про безпілотник, який рухався у напрямку обласного центру з південного заходу. Невдовзі після цього у регіоні було гучно.

У Черкасах та на околицях міста працює ППО, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де було гучно раніше?