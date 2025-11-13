Догори підіймається стовп диму, тож місцевим радять зачинити вікна. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Що відомо про пожежу в Сумах?

Після обіду 13 листопада жителі Сум помітили в небі густий стовп диму.

Пожежа розпочалася через атаку російського дрона по території одного з підприємств у промисловій зоні міста. Там загорілися матеріали на виробничій ділянці.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Станом на 15:42 тривала ліквідація наслідків, на місці працювали всі екстрені служби.



Наслідки російської атаки в Сумах 13 листопада / Фото Суспільного

Фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ проводять заміри якості атмосферного повітря. До з'ясування всіх обставин задимлення вони радять: