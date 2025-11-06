Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в області було оголошено повітряну тривогу.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 20:09. Пізніше загроза охопила також Шосткинський та Охтирський райони. Попереджали про БпЛА та активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Повітряні сили тоді застерігали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Орієнтовно о 20:21 там вже повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумську область.

Вже о 21:21 у мережі з'явилася перша інформація про те, що в обласному центрі було гучно.

У Сумах було чути вибухи,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не коментували відповідну інформацію. Вочевидь у разі підтвердження наслідків подробиці з цього приводу оприлюднять пізніше.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.