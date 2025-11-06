Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що в регіоні на момент вибуху була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області почали оголошувати ще з орієнтовно 15:01. Повітряні сили повідомляли про групу ударних безпілотників, які рухалися з Харківської області.

Потім повідомляли про безпілотник на північному сході Дніпропетровської області, який рухався у напрямку Павлограду. Пізніше стало відомо про ще групу дронів, які летіли з Запорізької області до регіону.

Вже о 17:38 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чути у місті. Утім, вже через 5 хвилин в обласному центрі було гучно вдруге.

У Дніпрі чутно повторні звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Керівник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що регіон перебуває під масованою атакою. Він наголосив, що загроза удару зберігається до відбою повітряної тривоги.

Яка ситуація у регіоні після обстрілів?