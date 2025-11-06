Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Днепре?
Воздушную тревогу на территории Днепропетровской области начали объявлять еще с ориентировочно 15:01. Воздушные силы сообщали о группе ударных беспилотников, которые двигались из Харьковской области.
Затем сообщали о беспилотнике на северо-востоке Днепропетровской области, который двигался в направлении Павлограда. Позже стало известно о еще группе дронов, которые летели из Запорожской области в регион.
Уже в 17:38 появились первые сообщения о взрывах, которые слышны в городе. Впрочем, уже через 5 минут в областном центре было громко второй раз.
В Днепре слышны повторные звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Руководитель областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что регион находится под массированной атакой. Он отметил, что угроза удара сохраняется до отбоя воздушной тревоги.
Какая ситуация в регионе после обстрелов?
- Минэнерго сообщало, что из-за удара 6 ноября в Днепропетровской области обесточены по меньшей мере 8 шахт. Тысячи горняков оказались под землей в результате вражеского обстрела, сейчас продолжается их эвакуация.
- Также ночью под массированной атакой оказался город Каменское, в этом регионе. Там вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме. Восемь человек получили ранения, один человек погиб.
- Отметим, что посреди дня Россия ударила по Павлограду. Вскоре после этого в городе возникли перебои с электроснабжением. В результате удара, по данным местных властей, есть повреждения инфраструктуры.