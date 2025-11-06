Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Павлограде?
Днем 6 ноября журналисты информировали, что в Павлограде Днепропетровской области было громко. Так, они сообщили, что там были слышны звуки взрывов в 12:22.
Также в городе возникли перебои со светом.
Сейчас более подробной информации о взрывах в Павлограде или их последствиях нет.
Атака по Украине: кратко
Ночью 6 ноября россияне для атаки по Украине использовали 135 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.
Силами ПВО сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях.