Что известно о взрывах в Павлограде?

Днем 6 ноября журналисты информировали, что в Павлограде Днепропетровской области было громко. Так, они сообщили, что там были слышны звуки взрывов в 12:22.

Также в городе возникли перебои со светом.

Сейчас более подробной информации о взрывах в Павлограде или их последствиях нет.

Атака по Украине: кратко