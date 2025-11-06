Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владислава Гайваненко, главы Днепропетровской ОГА.

Какие последствия атаки на Каменское?

Ночью 6 ноября вражеские силы Кремля массированно атаковали Каменское беспилотниками.

По состоянию на утро известно, что пострадали 8 человек.

В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки,

– информировали в ОГА.

В результате атаки также повреждены авто. Кроме этого, изуродованы инфраструктура и транспортное предприятие.