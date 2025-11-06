Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владислава Гайваненко, главы Днепропетровской ОГА.
Какие последствия атаки на Каменское?
Ночью 6 ноября вражеские силы Кремля массированно атаковали Каменское беспилотниками.
По состоянию на утро известно, что пострадали 8 человек.
В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки,
– информировали в ОГА.
В результате атаки также повреждены авто. Кроме этого, изуродованы инфраструктура и транспортное предприятие.