Горел жилой дом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного, "Днепр Оперативный" и мониторинговые каналы.

Что известно об атаке на Каменское?

Воздушную тревогу в пределах Каменского района объявили еще в 22:32 5 ноября. Тогда сообщали о движении ударных беспилотников в регионе. Уже ориентировочно в 23:01 появилась первая информация о взрывах в городе.

В Каменском Днепропетровской области слышно серию взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Вскоре мониторинговые каналы подтвердили массированную атаку дронов на Каменское. По состоянию на 23:08 в воздушном пространстве города находилось более 10 беспилотников. Впоследствии появилась информация о последствиях атаки.

По данным местных телеграм-каналов, незадолго после атаки в Каменском произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, детали пока неизвестны. Официальной информации о пострадавших нет.

Последствия ударов по Каменскому: смотрите видео

Где еще раздавались взрывы во время атаки?