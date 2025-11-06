Горел жилой дом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного, "Днепр Оперативный" и мониторинговые каналы.
Что известно об атаке на Каменское?
Воздушную тревогу в пределах Каменского района объявили еще в 22:32 5 ноября. Тогда сообщали о движении ударных беспилотников в регионе. Уже ориентировочно в 23:01 появилась первая информация о взрывах в городе.
В Каменском Днепропетровской области слышно серию взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Вскоре мониторинговые каналы подтвердили массированную атаку дронов на Каменское. По состоянию на 23:08 в воздушном пространстве города находилось более 10 беспилотников. Впоследствии появилась информация о последствиях атаки.
По данным местных телеграм-каналов, незадолго после атаки в Каменском произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, детали пока неизвестны. Официальной информации о пострадавших нет.
Последствия ударов по Каменскому: смотрите видео
Где еще раздавались взрывы во время атаки?
Ранее россияне ударили ударным беспилотником по городу Богодухов Харьковской области, произошло попадание в складское здание. Также в результате удара поврежден жилой дом и здание гаража.
До этого в Черниговском районе вражеский дрон попал в объект инфраструктуры на территории одной из общин. В нескольких населенных пунктах отсутствует свет после обстрела, но специалисты готовы ликвидировать последствия.