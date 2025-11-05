Из-за этого несколько общин остались без электроснабжения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Черниговскую РГА.
Что известно об атаке на Черниговщине?
В Черниговском районе 5 ноября зафиксирована новая атака Россией. По данным районной власти, вражеский дрон попал в объект инфраструктуры на территории одной из общин.
В нескольких населенных пунктах отсутствует свет после обстрела, но специалисты готовы ликвидировать последствия.
Как только позволит ситуация с безопасностью, соответствующие службы начнут восстановительные работы,
– говорится в сообщении.
По данным АО "Черниговоблэнерго", враг попал по энергообъекту и повредил его.
Последствия последних атак по Украине
По Николаеву ночью 5 ноября россияне выпустили по меньшей мере пять дронов-камикадзе, а утром был зафиксирован удар управляемой авиабомбой.
Россия также ударила по энергетическим объектам в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Из-за повреждения в Украине действовали почасовые отключения электроэнергии.
Ночью 4 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Под удар попала портовая и энергетическая инфраструктура Измаильского района