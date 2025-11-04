Однако обошлось без жертв или пострадавших. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

По данным чиновника, ночью регион пережил две волны массированных ударов беспилотников. Хотя ПВО уничтожила большинство вражеских целей, зафиксировано попадание в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры.

В результате российской атаки возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших. Отключений электроснабжения нет.

Позже в ДТЭК рассказали детали. Энергетики начнут восстановительные работы на энергообъекте сразу после получения разрешения от военных и спасателей.

Повреждения значительные. Ремонт потребует времени,

– говорится в сообщении ДТЭК.

К слову, в Одесской областной прокуратуре уточнили, что прокуроры фиксируют последствия массированной дроновой атаки по городу Измаил. По фактам военных преступлений начали досудебное расследование.

От ГСЧС привлекали 5 единиц техники и 24 пожарных, от местной пожарной команды села Кислица – 1 единицу техники и 3 человека, от пожарного подразделения Нацгвардии – 1 единицу техники и 4 человека.

