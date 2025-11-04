Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Взрыв в Харькове прогремел 4 ноября: что произошло?
Около 4 утра 4 ноября несколько взрывов услышали в Харькове. Местные сообщества в социальных сетях насчитали их не менее 5.
По информации Воздушных сил, в это время в районе города находились вражеские БпЛА, которые двигались с северо-востока.
Воздушная тревога в Харькове продолжалась еще с восьми вечера прошедших суток. В районах Харьковской области также была тревога и угроза БпЛА.
Где еще были атаки врага этой ночью?
- В Павлограде Днепропетровской области вскоре после полуночи прогремели взрывы, город подвергся атаке БпЛА. Удары происходили в несколько волн.
- Также по меньшей мере дважды в течение ночи российская армия атаковала десятком "Шахедов" Измаильский район Одесской области. Там так же слышали взрывы.