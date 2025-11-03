Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Куда движутся "Шахеды"?
БпЛА фиксируют в направлении Запорожья с востока. Вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, на юго-западе от Павлограда в западном направлении (вектор – Днепр). Новые группы БпЛА на восточной границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный. БпЛА на востоке Запорожской области, курс – западный. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный (вектор – Ольшаны/Пересечное). БпЛА на Черниговщине мимо населенного пункта Мена на севере в юго-западном направлении. БпЛА на востоке и севере Черниговщины, курс – западный. БпЛА на Днепропетровщине в направлении Юрьевки с юго-востока.
