Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Куда движутся "Шахеды"?

21:13, 3 ноября

БпЛА фиксируют в направлении Запорожья с востока.

21:12, 3 ноября

  • БпЛА на востоке и центре Запорожской области, курс – западный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке и востоке Днепропетровщины, курс – восточный.
20:55, 3 ноября

Вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, на юго-западе от Павлограда в западном направлении (вектор – Днепр).

20:52, 3 ноября

Новые группы БпЛА на восточной границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный.

20:31, 3 ноября

  • Вражеский БпЛА на юге от Харькова, курс - юго-восточный (вектор – Змиев);
  • БпЛА на Черниговщине между Черниговом и населенным пунктом Березная, постоянно меняет направление движения;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – на / мимо населенного пункта Терновка с востока;
  • БпЛА на севере Сумщины, курс – южный.
20:22, 3 ноября

БпЛА на востоке Запорожской области, курс – западный.

20:02, 3 ноября

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный (вектор – Ольшаны/Пересечное).

19:58, 3 ноября

БпЛА на Черниговщине мимо населенного пункта Мена на севере в юго-западном направлении.

19:37, 3 ноября

БпЛА на востоке и севере Черниговщины, курс – западный.

19:04, 3 ноября

БпЛА на Днепропетровщине в направлении Юрьевки с юго-востока.

18:54, 3 ноября

  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины в районе населенного пункта Шостка и населенного пункта Новгород-Северский;
  • Вражеские БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - восточный;
  • БпЛА, вероятно, разведывательный, на востоке Николаевщины в направлении населенного пункта Баштанка с востока. Привлечены средства для сбивания.