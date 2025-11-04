Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Вибух у Харкові пролунали 4 листопада: що сталося?
Близько 4 ранку 4 листопада кілька вибухів почули у Харкові. Місцеві спільноти у соціальних мережах нарахували їх щонайменше 5.
За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного сходу.
Повітряна тривога у Харкові тривала ще з восьмої вечора минулої доби. У районах Харківської області також була тривога та загроза БпЛА.
Де ще були атаки ворога цієї ночі?
- У Павлограді на Дніпропетровщині невдовзі після опівночі пролунали вибухи, місто зазнало атаки БпЛА. Удари відбувалася у кілька хвиль.
- Також щонайменше двічі упродовж ночі російська армія атакувала десятком "Шахедів" Ізмаїльський район Одеської області. Там так само чули вибухи.