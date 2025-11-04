Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки

Вибух у Харкові пролунали 4 листопада: що сталося?

Близько 4 ранку 4 листопада кілька вибухів почули у Харкові. Місцеві спільноти у соціальних мережах нарахували їх щонайменше 5.

За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного сходу.

Повітряна тривога у Харкові тривала ще з восьмої вечора минулої доби. У районах Харківської області також була тривога та загроза БпЛА.

До слова, оперативно про тривоги та загрози для всіх областей, а також про наслідки російських атак – читайте у телеграмі 24 Каналу.

Де ще були атаки ворога цієї ночі?