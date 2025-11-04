Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки
Що відомо про повітряну атаку на Одещину 4 листопада?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили одразу опівночі на початку доби 4 листопада. З повідомлень Повітряних сил та моніторингових спільнот стало відомо про десяток дронів російської армії, які налетіли на регіон з акваторії Чорного моря.
У цей час пролунали вибухи, після чого дали відбій. Але знову Одещина "почервоніла" на карті тривог о 02:25. Причиною знову стали дрони ворога. Як писали місцеві спільноти та монітори, удар припав і цього разу на Ізмаїльський район області.
Про наслідки атаки місцева влада на момент публікації не повідомляла.
Де ще були вибухи цієї ночі?
- Вибухи 4 листопада пролунали у Павлограді Дніпропетровської області. Це сталося невдовзі після опівночі.
- У Повітряних силах писали про загрозу дронів. Відомо, що атака відбувалася у кілька хвиль.