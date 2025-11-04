Однак обійшлося без жертв чи постраждалих. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Які наслідки атаки на Одещину?

За даними чиновника, уночі регіон пережив дві хвилі масованих ударів безпілотників. Хоча ППО знищила більшість ворожих цілей, зафіксовано влучання в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури.

Унаслідок російської атаки виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Відключень електропостачання немає.

Наслідки атаки БпЛА на Одещині: дивіться фото

Згодом у ДТЕК розповіли деталі. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи на енергооб'єкті одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу,

– йдеться в повідомленні ДТЕК.

До слова, в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що прокурори фіксують наслідки масованої дронової атаки по місту Ізмаїл. За фактами воєнних злочинів розпочали досудове розслідування.

Від ДСНС залучали 5 одиниць техніки та 24 вогнеборці, від місцевої пожежної команди села Кислиця – 1 одиницю техніки та 3 особи, від пожежного підрозділу Нацгвардії – 1 одиницю техніки та 4 особи.

Де ще лунали вибухи вночі 4 листопада?