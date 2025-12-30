Напевно, не варто говорити про те, яким складним для України був 2025 рік, бо це очевидно. Як і всі попередні роки війни з Росією, цьогоріч ми мали багато викликів та проблем. Серед них – щоденні російські атаки, які в основному є терором саме цивільного населення.

Однак якщо у 2022 році ми постійно зазнавали атак, то зараз – активно б'ємо у відповідь. Якщо ворог сьогодні б'є по нас – ми знаємо, що йому це так не минеться. І саме в такій послідовності, а не навпаки. "Відповідь" прилітає саме росіянам.

У 2025 році Сили безпілотних систем, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони продовжили тенденцію ударів по території Росії – від прикордоння до глибокого тилу на відстані тисяч кілометрів.

Від Бєлгорода до Владивостока, від Архангельська до Омська – абсолютна більшість регіонів країни-терориста поволі забуває про спокій. "Добрі дрони" літають на відстані до 2 000 кілометрів, а руки спецслужб України іноді дістають ще далі.

Підсумовуючи 2025 рік, сьогодні ми згадаємо про удари України по ворожій території. Які об’єкти потрапили під удар, як Україна нарощує силу для атак і якими є їхні наслідки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Війна без кордонів: які регіони Росії зазнали атак у 2025 році?

Якщо у 2022 році росіяни пускали тисячі ракет по Україні та зловтішалися влучанням у житлові будинки чи знеструмленням наших міст, то зараз вони й самі відчувають на собі наслідки розпочатої війни. Щоправда, є принципова відмінність – цілями українських ударів є військові об’єкти та ті, які забезпечують діяльність ворожої армії.

Тому у 2025 році під ударами опинилися аеродроми, склади боєприпасів, об’єкти військово-промислового комплексу, заводи та фабрики, які виробляють продукцію, котру використовує ворожа армія. І, звісно, нафтопереробні заводи, які забезпечують ворога пальним і нафтодоларами.

У порівнянні з минулим роком, дальність українських ударів суттєво зросла. Чимало регіонів країни-терориста відчули на собі наслідки своєї війни вперше, але не востаннє.

Українські далекобійні дрони успішно досягали цілей в Омській та Тюменській областях за понад 2 000 кілометрів від нашого кордону.

За допомогою ретельного планування СБУ вдалося FPV-дронами атакувати російські аеродроми в Амурській, Іркутській, Саратовській та Мурманській областях. Так, мова йде про легендарну операцію "Павутина", до якої ми ще повернемося.

Водночас ГУР МО вдалося здійснити диверсії на різних кінцях Росії, зокрема, в Калінінградській області та Приморському краю у Владивостоці.

Загалом українські атаки охопили 16 республік з 21, 3 з 9 країв та 38 з 46 областей. Ще у 2 краях і 3 областях спецслужби й партизанський рух здійснювали диверсії.



Регіони Росії, які зазнали атак у 2025 році / Інфографіка 24 Каналу

А ось які об’єкти були під ударом, якими є наймасштабніші ураження і головне – наскільки вони відчутні для ворога, – поговоримо далі.

Операція "Павутина": як СБУ знищувала стратегічну авіацію Росії?

Удень 1 червня соцмережами розліталися повідомлення про вибухи на ключових російських аеродромах, особливо на відомих нам "Дягілево" та "Оленья". Якщо по першому вже не один раз прилітало, то другий був неочікуваним. Та ще неочікуванішими стали вибухи на аеродромах "Біла" в Іркутській та "Українка" в Амурській областях за тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Довго чекати на відповіді не довелося – Служба безпеки України фактично в онлайн-режимі проводила операцію "Павутина", яка стала однією з наймасштабніших за час вторгнення, якщо взагалі не у світовій історії.

Використавши кілька фургонів з FPV-дронами, Україна змогла знищити десятки літаків стратегічної авіації Росії. СБУ заявила про ураження 41 бомбардувальника. За оцінками НАТО, Україна уразила близько 40 бортів, з яких 13 – знищені повністю.

Унікальні кадри операції "Павутина": дивіться відео

Під удар потрапили бомбардувальники Ту-95, які є носіями крилатих ракет Х-101, і які можуть атакувати всю територію України.



Аеродром "Біла" після "Павутини" / Фото "Схеми"

Як пише The Wall Street Journal, операція була запланована на 9 травня, однак водії вантажівок напилися з нагоди "Дня пабєди". За даними ЗМІ, збирали дрони Артем Тимофєєв і його дружина Катерина, які є вихідцями з України. Спершу їх таємно вивезли до Львова для проходження поліграфа, потім відправили назад і доручили завдання. Після операції їм вдалося втекти, взявши з собою кота і собаку.

Водночас сама операція могла зірватися, бо водії вантажівок насправді не знали про дрони. І один з них випадково зсунув дах кабіни та побачив там FPV. Тому Тимофєєв, якому телефонував водій, терміново вигадав легенду про те, що це нібито коптери для стеження за тваринами.

Росія офіційно не коментувала операцію жодним чином, але результати ми побачили самі. Так, у росіян все ще є бомбардувальники для атак, однак крилаті ракети зі стратегічної авіації ворог застосовує все рідше.

Не "Павутиною" єдиною: як ще Україна била по російських аеродромах?

У 2025 році Україна продовжила хорошу традицію ударів по російських аеродромах. Проте якщо минулого року в основному це були атаки на авіабази неподалік українського кордону та диверсії на більш віддалених, то цього року це були точкові удари по летовищах, важливих для штурмової авіації, та по стратегічній.

Основою ураження стратегічної авіації стала операція "Павутина". А також на початку року Сили оборони били по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області й по нафтобазі, яка забезпечує Ту-95 та Ту-22 пальним. Загалом під атаку Сил оборони у 2025 році потрапив 21 російський аеродром, 3 з яких виключно під час "Павутини":

"Балтимор", Воронезька область;

"Борисоглєбськ", Воронезька область;

"Біла", Іркутська область;

"Бутурліновка", Воронезька область;

"Дягілево", Рязанська область;

"Енгельс-2", Саратовська область;

"Єйськ", Краснодарський край;

"Кубинка", Московська область;

"Кущевська", Краснодарський край;

"Липецьк-2", Липецька область;

"Маринівка", Волгоградська область;

"Мігалово", Тверська область;

"Моздок", Північна Осетія;

"Оленья", Мурманська область;

"Оренбург-2", Оренбурзька область;

"Приморсько-Ахтарськ", Краснодарський край;

"Ростов-на-Дону Центральний", Ростовська область;

"Саваслєйка", Нижньогородська область;

"Українка", Амурська область.

Наслідки удару по "Приморсько-Ахтарську" 2 серпня: дивіться відео

Крім того, на аеродромі "Армавір" в Краснодарському краї відбулася диверсія, унаслідок якої росіяни втратили Су-27.

Завдяки цим атакам вдавалося уражати винищувачі, зокрема носії керованих авіабомб, яких росіяни вже застосували понад 110 тисяч. Також під ударами були склади тих самих КАБ та інших ракет, злітні смуги та стратегічна авіація – бомбардувальники та навіть літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Щонайменше два такі літаки пошкодили під час "Павутини". Цікаво, що один з пошкоджених – це перший уражений літак у Білорусі. У лютому 2023 року дрони пошкодили А-50 на аеродромі "Мачулищі". Після цього борт відправили на ремонт, але він знадобився знову.

Українські атаки змушують росіян ховати літаки й аеродроми в прикордонних районах саме для авіації використовуються менше, більше – для безпілотників. Так, ворог запускає "Шахеди" з Брянської, Курської, Орловської й Ростовської областей, Краснодарського краю та окупованого Криму. Та особливо по трьох останніх прилітає регулярно. Здається, ця тенденція матиме місце і надалі.

Нафтова промисловість під вогнем: як атаки України вдарили по російських НПЗ?

Паралельно з ураженнями авіації в ГУР, СБУ та СБС був ще один пріоритетний напрямок. Від початку 2025 року українські дрони фактично накладають санкції на російську нафтову промисловість. Інакше складно пояснити той факт, що в окремих регіонах країни, економіка якої фактично опирається на нафту, виник дефіцит пального.

Сумарна потужність нафтопереробної галузі країни-терориста оцінюється в межах від 270 до 310 мільйонів тонн нафти. Цифра приблизна, тому що з 2021 року змінилося чимало – деякі заводи з нафтопереробки росіяни закрили самі, деякі – з допомогою України протягом минулих років.

Так чи інакше, але, за даними відкритих джерел, загалом існують 45 основних НПЗ. Сумарно в теорії вони мають переробляти 312,35 мільйона тонн нафти. Тому далі будуть приємні цифри:

У 2025 році Україна уразила 29 НПЗ на території Росії. Сумарна виробнича потужність заводів, які потрапили під атаку, – 81,6%.

А ще з невідомих причин на двох НПЗ виникли пожежі. І причини справді невідомі. Мова йде про пожежі на Яйському і Комсомольському НПЗ. Останній розташований за понад 6 500 кілометрів від українського кордону.

Зокрема, під удари потрапили справжні гіганти російської нафтопереробної галузі:

Омський НПЗ, який переробляє до 21 мільйона тонн нафти на рік;

"Киришинафтооргсинтез" – 20,1 мільйона тонн;

Рязанський НПЗ – 17,1 мільйона тонн;

"Лукойл-Нижегородсинтез" – 17 мільйонів тонн;

"Ярославнафтооргсинтез" – 15,72 мільйона тонн;

"Лукойл-Волгограднафтопереробка" – 14,5 мільйона тонн;

Московський НПЗ – 10,5 мільйона тонн;

Газпром нафтохім Салават – 10 мільйонів тонн.

Абсолютним рекордсменом за кількістю візитів невідомих добрих дронів серед НПЗ став Лукойл-Волгограднафтопереробка, який атакували щонайменше 10 разів. Несприятливими днями 2025 року для НПЗ у Волгограді були 15 та 31 січня, 3 лютого, 15 березня, 13 та 19 серпня, 18 вересня, 15 жовтня, 6 листопада і 14 грудня. У трійці лідерів за кількістю атак – Рязанський і Нижньогородські НПЗ – 9 та 8 атак відповідно.

Наслідки атак на російські НПЗ у 2025 році / Добірні фото з соцмереж

Такі атаки, а також невідомі інциденти, суттєво знижують виробничі спроможності нафтопереробної галузі росіян та призводять до дефіциту пального в окремих регіонах. Нафтовий гігант без бензину, погодьтеся, звучить неабияк.

Окремо варто звернути увагу на удари по нафтопроводу "Дружба", які, здається, стали однією з візитівок командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді. Один з найпотужніших ударів відбувся 18 серпня 2025 року. Через пошкодження нафтопроводу, який постачає нафту до Угорщини та Словаччини, офіційний Будапешт заборонив в'їзд командувачу СБС, який є етнічним угорцем.

Удар по нафтопроводу "Дружба" у серпні 2025 року: дивіться відео

Ще окремої уваги потребують також удари СБУ по нафтовидобувних станціях росіян у Каспійському морі. За останній місяць відбулося вже три атаки. Здається, Україна має намір перешкодити не тільки нафтопереробці, але й нафтовидобутку. Україна не може накласти такі санкції, як США, але, здається, наші Сили оборони знайшли вихід.

Удар по тилу і заводу з "Шахедами": як Україна нищила обʼєкти ВПК?

Важливим напрямком атак по Росії стали удари по важливих для ворожої армії підприємствах – по об’єктах військово-промислового комплексу і не тільки.

Під ударами ракет та дронів опинилися кілька десятків російських підприємств. Звісно, щоб розповісти про кожен, треба окремий матеріал, але є два епізоди, на які особливо б хотілося звернути увагу.

Перший – це удари по пороховому заводу в Тамбові. Щонайменше тричі Україна завдавала ударів по одному з найважливіших заводів російського ВПК, де виготовляють порох до стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. А ще там виробляють колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин. Цікаво, що після початку повномасштабної війни завод збільшив виробництво на третину, а далекобійні дрони зменшують цей показник.

Удар по пороховому заводу в Тамбові в червні: дивіться відео

Другий – удари по заводу з виготовлення дронів "Шахед" у Татарстані. Точніше – у місті Єлабуга. Періодично українські безпілотники навідуються туди, щоб скоротити запаси дронів-камікадзе та зірвати їхнє виробництво. Зокрема, атаки були у квітні, червні та серпні. Цей завод виробляє тисячі БпЛА. У цьому році мета виробництва була до 10 тисяч дронів та до 15 тисяч імітаторів. Здається, Сили оборони дещо відкоригували плани ворога.



Пожежа після удару по заводу в Єлабузі в червні / Фото з соцмереж

Сили оборони завдавали чимало ударів по заводах як в прикордонні, так і, наприклад, у Пермській області за понад 1 700 кілометрів від України. Там наші воїни уразили хімічне підприємство "Азот", який, зокрема, виробляє компоненти для вибухівки.

Небезпечно навіть вдома: як Україна била по місцях базування російських військ?

Ще одним важливим складником ударів по території Росії стали атаки по місцях базування окупантів на їхній батьківщині. Наприклад, по місту Льгов Курської області. Там в останню ніч 2024 року вдалося ліквідувати одразу трьох підполковників 76-ї дивізії повітряно-десантних військ. Однак і цього року атаки продовжилися.

7 травня 2025 року Сили оборони вдарили по скупченню особового складу і техніки росіян. Ще одного удару завдали 22 травня, унаслідок чого були загиблі та поранені, але точних даних про їхню кількість немає.

А 7 квітня Повітряні сили завдали авіаудару по скупченню росіян в Гоптарівці Курської області, ще через тиждень – по Графівці на Бєлгородщині. Однак такі атаки відбувалися не тільки у прикордонних областях.

13 квітня, на Вербну неділю, російські терористи двома балістичними ракетами атакували центр міста Суми. Атака забрала життя 35 людей. Серед відповідальних за атаку – 112-та ракетна бригада Росії, яка базується у місті Шуя Іванівської області. Хоч це за 700 кілометрів від України, та 16 і 17 квітня Сили оборони вдарили по казармах цієї бригади

Удар по 112-й бригаді в Шуї: дивіться відео

Водночас 2 грудня українські дрони завітали до тимчасово окупованої Ічкерії та атакували будівлю ФСБ та базу "Ахмату" – найманців Рамзана Кадирова.

Удар по Ічкерії: дивіться відео

Від космічної розвідки до Бєлгородської дамби: які ще операції Сил оборони варті уваги?

Більшість українських ударів по території Росії можна класифікувати у певні групи – удари по аеродромах, по НПЗ, по газовій інфраструктурі, хімічній промисловості, військово-промисловому комплексу, складах боєприпасів та штабах. Однак є кілька операцій, які в жодну з цих категорій не підходять, але варті окремої уваги.

2 травня невідомі дрони атакували об'єкт космічної розвідки "Звєзда" у Ставропольському краї, який належить Головному розвідувальному управлінню країни-терориста. "Звєзду" спорудили ще в 1972 році – вона може перехоплювати супутникові сигнали та дані з каналів зв'язку між західними військовими об'єктами. Також ГРУ використовує її для відстеження ситуації на полі бою та кібершпигунства.

Цікаво, що атака за допомогою щонайменше трьох дронів відбулася після того, як західні медіа писали про погрози росіян вивести ядерну зброю в космос.

Відомо про щонайменше одне влучання по цьому об'єкту. Експерти певні, що мета атаки була радше інформаційно-психологічною – показати реальну відповідь на погрози росіян. Річ у тім, що Москва планувала використати запуск ядерної зброї в космос як ще один важіль тиску на Захід. Здається, Україна ці плани скоригувала.

30 травня Головне управління розвідки Міноборони здійснило унікальну операцію в Приморському краї Росії, а точніше – у Владивостоці. Там в районі бухти Десантна прогриміли два вибухи – біля КПП та військової частини, яка є місцем базування 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Це та сама бригада, яку колись 72-га бригада імені Чорних Запорожців розбила під Вугледаром.

Унаслідок вибухів були постраждалі, також знищена техніка. У Владивостоці оголосили режим контртерористичної операції, але потім офіційно пропаганда заявляла про нібито вибух газових балонів.

25 жовтня Сили безпілотних систем атакували дамбу Бєлгородського водосховища неподалік кордону з Україною. Для контексту – росіяни посилили тиск на півночі Харківщини, особливо в районі Вовчанська, мріючи захопити руїни знищеного ними міста. Тому Україна знову внесла свої корективи у ворожі плани та завдала точкового удару по дамбі, унаслідок якого відбувся витік води та часткове підтоплення прилеглих територій, зокрема позицій росіян у прикордонні. Як результат – тиск на Вовчанськ зменшився. Хоча бої за місто все ще тривають.

Наслідки удару по дамбі: дивіться відео

Війна повертається: що означають українські удари для Росії?

За даними опитування "Левада-Центру", яке проводили в Росії цього літа, 74% росіян все ще підтримують війну проти України. Зокрема, такий високий рівень підтримки зумовлює те, що ще не всі росіяни відчувають її наслідки на собі. Хоча, наприклад, коли Україна атакувала військові об'єкти в Таганрозі чи Новоросійську, у соцмережах вистачало дописів від росіян, які не розуміють "за що".

У 2025 році Україна посилила атаки вглиб Росії. Операції стали масштабнішими, подекуди навіть зухвалішими, якщо брати до уваги факт знищення стратегічної авіації FPV-дронами. Однак росіяни обрали іншу тактику – підміняти поняття і запускати інформаційні спецоперації про "відповіді".

Наприклад, коли Україна провела операцію "Павутина", ботоферми розносили дописи про те, що це неминуче спричинить обстріл у відповідь. Хоча знищені в ході операції літаки не один раз пускали ракети по Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року, коли був здійснений перший масований ракетний обстріл.

Україна відповідає на атаки. Сили оборони роблять усе, щоб війна поверталася на територію Росії. Щоб всі, хто підтримує війну – відчув її.

І, вочевидь, така тенденція буде надалі, аж поки росіяни не будуть мати іншого вибору, крім як зупинити війну. Бо станом на зараз вся риторика Кремля доводить, що зупинятися вони не планують.

Але поки не зайвим буде подякувати Силам оборони, зокрема Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки та Силам безпілотних систем, за такий спекотний рік у Росії.