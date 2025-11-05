Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия запустила "Шахеды": где движутся вражеские БпЛА

Что известно об атаке на Николаев БпЛА 5 ноября?

Воздушную тревогу в Николаеве и области объявили ночью 5 ноября в 02:19. Из сообщения Воздушных сил стало известно, что в это время на город полетели ударные БпЛА российской армии.

Говорилось по меньшей мере о 5 беспилотниках. В 02:47 местные сообщили в социальных сетях о взрывах в Николаеве.

Воздушная тревога на тот момент продолжалась в нескольких регионах, этой ночью массированной атаки с воздуха не наблюдали.

Где еще были взрывы за эти сутки?