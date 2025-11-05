Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология атаки Россия запустила "Шахеды": где движутся вражеские БпЛА
Что известно об атаке на Николаев БпЛА 5 ноября?
Воздушную тревогу в Николаеве и области объявили ночью 5 ноября в 02:19. Из сообщения Воздушных сил стало известно, что в это время на город полетели ударные БпЛА российской армии.
Говорилось по меньшей мере о 5 беспилотниках. В 02:47 местные сообщили в социальных сетях о взрывах в Николаеве.
Воздушная тревога на тот момент продолжалась в нескольких регионах, этой ночью массированной атаки с воздуха не наблюдали.
Где еще были взрывы за эти сутки?
Прошлой ночью, 4 ноября, российская армия ударила с воздуха по Одесской области. Пострадал Измаильский район, в частности энергетическая и портовая инфраструктура.
А утром взрыв слышали в Сумах. Известно, что враг нанес авиационный удар, в частности КАБами, также применил БпЛА типа "Молния".